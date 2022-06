5 consigli per rimodellare un bagno piccolo

Non tutti abbiamo la fortuna di vivere in una casa grande con spazi generosi e tante stanze. Molto spesso capita di abitare in appartamenti medi, soprattutto se si vive in città e spesso, l'ambiente che per primo vedrà il suo spazio sacrificato è il bagno che, anche se piccolo, con qualche accorgimento potrà diventare luogo di grande relax. Il nostro intento di oggi sarà quindi quello di darvi 5 semplici consigli per riuscire a ricavare la massima resa dal minimo spazio, rimodellando il vostro bagno in modo che, nonostante la piccola metratura, questo possa darvi grandi soddisfazioni.