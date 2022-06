La seconda vita di un appartamento caduto nel dimenticatoio

Ebbene si, non c’eravamo affatto sbagliati! Le due ante centrali infatti, altro non solo che l’ingresso al bagno in camera! Naturalmente, non si tratta di un bagno qualunque, bensì di un ambiente dai toni particolari, estremamente sofisticato e non per la sua eleganza, ma per la sua essenzialità. Si tratta però di un ambiente privo di finestre, ed è per questo che risulta davvero interessante l'allineamento della doccia e della porta d’ingresso con la finestra della camera da letto.