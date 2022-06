12 abitudini da evitare per avere una casa sempre in ordine

Uno dei comportamenti da evitare in cui più spesso indulgiamo è quello di lasciare in giro per la cucina barattoli, scatole, bottiglie, resti di cibo etc.. forse per l’ idea strampalata di voler avere sempre tutto a portata di mano o per la pigrizia nel riporre le cose dove stavano, facendo così in modo che la stanza diventi sempre più disordinata e sporca. E senza contare che si crea il rischio di attrarvi formiche e insetti vari.