6 cose a cui non avete ancora pensato per la cucina

Set di mobili ed elettrodomestici di ultima generazione molto spesso non bastano per rendere la cucina un vero punto di forza funzionale della casa. Se non avete mai pensato ad aggiungervi un piccolo bancone per fugaci snack, questo è il momento giusto. Dalle cucine più ampie a quelle più piccole, anche un semplice listone in legno recuperato potrà garantir loro una marcia in più.