Un appartamento concentrato in pochi metri quadrati

Et voilà!!! Quello che credevamo fosse un semplice armadio contenitore, in realtà racchiude un piccolo cucinino! Geniale, no? Aprendo due semplici ante infatti, quella che credevamo fosse la zona pranzo si è trasformata in una piccola ma comodissima cucina! Da notare il cambiamento cromatico dato dalle ante nere che una volta aperte danno sfogo a un mondo in bianco! Ogni elemento indispensabile è presente, anche se in una versione miniaturizzata. Resta comunque il fatto che la funzionalità del servizio non è messa in discussione.