Una Fantastica Casa Moderna con Tante Idee da Copiare

A completare la palette di colori e materiali c'è il legno, immancabile ormai anche in bagno, grazie ai nuovi metodi di finitura delle superfici che lo rendono perfetto per ogni ambiente della casa. A terra il parquet, per continuare il tema già iniziato all'ingresso, e per completare il mobile del lavabo, in legno quasi grezzo nella forma, rifinito in modo da lasciare un effetto molto naturale.