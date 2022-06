Come salvare gli spazi grazie al sottoscala

Oggi ci piace parlare del sottoscala e di come questo spazio grande o piccolo che sia, possa essere utilizzato nelle maniere più disparate, in modo da non rimanere terra di nessuno, ma di avere un suo scopo all'interno di casa. Abbiamo scelto cinque immagini significative che ci mostrano come il sottoscala possa essere in realtà, una perfetta zona di rimessaggio, oltre che un angolo sotto il quale costruire tutto ciò che desideriamo, dall'armadio al mobile per la televisione, passando per la cucina e lo studio. Senza dilungarci troppo in inutili introduzioni, vi mostriamo come rendere funzionale anche lo spazio sotto alle scale.