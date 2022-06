homify 360°: la ristrutturazione di una casa in stile mediterraneo

Nella fotografia possiamo apprezzare l'elegante zona pranzo dopo la ristrutturazione con il tavolo rotondo sulla sinistra e le sedute ricavate nella pietra locale di Peperino, mentre il forno e l'area barbecue si intravedono sullo sfondo. Le strutture ombreggianti sono in legno e tela ecru spalmata, mentre il rivestimento per la pavimentazione è in resina ed è stato realizzato dall'azienda specializzata Rezina; il suo colore riprende la stessa cromia della sabbia che, con l'intonaco bianco e alcuni particolari in legno teak, rispecchia in pieno uno stile mediterraneo puro.