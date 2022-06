6 Foto di una Cucina Piccola ma Moderna

Hai una piccola cucina e non si sa come arredarla?

Le idee per arredare e decorare una cucina sono molte anche se hai un piccolo spazio. Una cucina moderna presenta diverse possibilità di configurazione che non ti forzano a scegliere solo una cucina a L o a parete. Ricorda che anche una cucina piccola può avere carattere da vendere, in questo caso saranno i dettagli a fare la differenza, soprattutto nei rivestimenti e materiali che richiederanno un piccolo sforzo economico in più forse, ma che si ripagherà con il tempo.

Per ispirarti abbiamo scelto una cucina molto piccola che potrai mostrare al tuo architetto.