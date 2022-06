Prima & Dopo: 3 vecchi appartamenti diventano una villa moderna

A La Coruña, in Spagna, tre vecchi appartamenti di circa quaranta anni fa sono stati convertiti in una moderna villa familiare attraverso la magia della ristrutturazione. Questa è la sorpresa che si nasconde in un Prima & Dopo dove ci concentreremo sopratutto sulla distribuzione degli spazi interni. Una ristrutturazione totale, che ha compreso oltre alla riorganizzazione degli spazi anche la creazione di un nuovo sistema di isolamento che proteggerà e favorirà il risparmio di preziosa energia in casa.