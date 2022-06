19 Foto di una Casa in Toscana dallo Stile Rustico che Lascia Senza Parole

Oggi andiamo in Toscana, precisamente in un vecchio paesino medioevale tra Montecatini Terme e Lucca, per osservare da vicino una ristrutturazione di una casa colonica dallo stile assolutamente particolare.

L'intervento condotto da TBstudio ha avuto come obiettivo quello di progettare un'abitazione dal forte legame con il territorio, che avesse uno stile rustico armonioso ma per nulla scontato, con una duplice anima quindi: una più legata alla tradizione, l'altra che invece riflettesse più un senso di contemporaneità. L'intero progetto è stato concepito per soddisfare le esigenze di una famiglia, con un piano terra che si sviluppa su un piano longitudinale che non presenta nessun ostacolo visivo da un punto all'altro della casa. Come vedremo, gli spazi sono fluidi, una caratteristica tipica dell'architettura d'interni contemporanea.