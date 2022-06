6 case dal design sorprendente

L'edificio in foto si compone in uno spazio commerciale al piano terra e di 4 appartamenti ai piani superiori. La facciata ha sicuramente un'architettura dal design unico che riporta al primo livello la vecchia volumetria della struttura precedente. L'orizzontalità del corpo principale viene interrotta dal volume architettonico color tortora che è legato all'edificio sulla corte. Il contrasto tra queste due parti si manifesta quindi non solo grazie alla direzionalità dell'architettura, ma anche per mezzo delle cromie e dei materiali in un gioco di ombre e luci sorprendenti. L'edificio è a opera di Arcabi Associates.