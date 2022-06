14 soluzioni per un’ entrata di casa strabiliante

Un modo per dare risalto allo spazio di ingresso è renderlo accessibile tramite dei gradini, dove magari, come in questo caso, ogni gradino è un’ ampia piattaforma. I livelli possono anche essere rivestiti con materiali diversi, per esempio combinando legno con calcestruzzo, o cemento lucido con un materiale a finitura sbozzata, o ancora piastrelle in ceramica con altre in ghiaia. L’ ideale compimento di questo passaggio sarà una porta in legno lucido o cristallo.