6 Segreti che un Interior Designer Non Ti Dirà Mai Senza Pagare

Il trucco per far apparire più grande un ambiente di dimensioni ridotte? Dipingiamo la parete più lontana rispetto all'ingresso con un colore scuro o più acceso e scegliamo tonalità più chiare – o bianche – per le pareti più vicino. Questo piccolo stratagemma contribuirà ad aumentare la percezione dello spazio, aiutandoci a far sembrare la stanza più ampia, come ci dimostra questo moderno e allegro soggiorno proposto da PDV STUDIO DI PROGETTAZIONE.