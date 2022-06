Carta da parati per tutti i gusti

Wood (legno) la carta da parati sempre proposta da All The Fruits un pattern ricavato con stampa digitale direttamente su carta da parati tradizionale di ottima qualità. Questo tipo di carta da parati è facilissima da applicare in quanto la ripetizione è stata disegnata apposta per non dover combaciare al lati del rotolo: come per CUT&PASTE , anche Wood non necessiterà di tagliare via gli eccessi. La completa casualità del disegno è anche perfetta per apparire del tutto naturale: camera da letto o salotto non sarà importante, perché sembrerà sempre di aver optato per una parete in legno, anche se finta.