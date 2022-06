Un Appartamento con uno Stile Minimal e Accogliente a Macerata

La maggior parte delle volte ci si rivolge a un professionista perché la si ritiene la strada più logica da intraprendere se si vuole ristrutturare casa. Ci si affida nelle sue mani, e con la speranza di aver optato per la persona più adatta a realizzare il proprio sogno, si dà inizio ai lavori. Questo è ciò che accade appunto nella maggioranza dei casi… ma non è quello che si è verificato nel caso che stiamo per presentarvi! La storia di questo progetto ha infatti un inizio davvero insolito, un inizio quasi casuale…

Ci troviamo a Morrovalle Scalo, un comune marchigiano della provincia di Macerata, in un vecchio fabbricato che altro non era che un’ex casa colonica trasformata nel corso degli anni, e che col tempo ha perso quasi totalmente la sua conformazione originaria. Il nuovo proprietario, già in possesso di un progetto preliminare, si è così rivolto all’architetto Andrea Stortoni per dei semplici consigli sulla distribuzione interna… cosa ne è derivato? Vediamolo insieme!