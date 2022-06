6 modi semplici per dare forma al vostro giardino

Come vediamo in questa immagine, la configurazione di un giardino può variare in molti modi, alternando piante differenti, di misure, forme, colori totalmente diversi. Dipenderà da spazio a disposizione, clima, gusti personali. Importante è ricordare che le piante hanno comunque bisogno di cure e attenzioni e quindi per rendere tutto più semplice sarà bene pensare alla loro disposizione attentamente. Avrete bisogno di spazio per rimuovere le foglie, per esempio, e dovrete possibilmente fare in modo che vengano raggiunte dall'impianto di irrigazione, per automatizzare le operazioni. Personalizzare, quindi, dovrà voler dire anche semplificare il vostro lavoro.