Il legno in un appartamento moderno

Ci spostiamo in cucina. Notiamo i mobili in lucente acciaio, che giocano con le rifiniture degli sgabelli disposti intorno piano di lavoro in rovere massello, un punto strategico non solo per organizzare il lavoro in cucina ma anche per i pranzi veloci. Tornando però sui due protagonisti di questo ambiente, il legno e l'acciaio appunto, ci preme di nuovo sottolineare come l'elemento più nuovo sposi quello più tradizionale, producendo un incontro di grande ricercatezza.