La perfezione di una casa che nasce dal passato

La maggior parte delle costruzioni che si trovano nella zona che circonda il lotto disponibile per il lavoro non sono altro che la conseguenza di successive implementazioni informali nel corso degli anni. A partire da questo disegno urbano frammentato e dalla presenza di elementi storici in atto, gli architetti hanno deciso di affrontare la sfida con il tentativo di coniugare le due anime, quella rurale e quella urbana, in un unico progetto.