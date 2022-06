homify 360°: bioedilizia e design

Per il nostro homify 360° di oggi vi portiamo in provincia di Vicenza per guardare da vicino il progetto della prima casa del Veneto progettata dall'Architetto Giuseppe Maria Padoan e decretata una Classe A grazie a tre certificazioni: quella energetica, quella acustica e quella che riguarda la sostenibilità. L'abitazione è stata costruita seguendo un progetto che pone al centro dell'attenzione il benessere di chi vive la casa, coniugato al rispetto dell'ambiente in cui viviamo, cercando di preservarlo anche per le generazioni che verranno. Questa casa quindi, presenta ambienti ecologici, sani e silenziosi, pensati per essere a misura d'uomo e totalmente rispettosi dell'ambiente, dove l'alta efficienza energetica è in grado di usare solamente un quinto dei normali consumi di gas metano. In questo edificio moderno fa rima con rispetto , perché sebbene gli ambienti interni siano stati curati in ogni piccolo dettaglio, anche le caratteristiche di questa casa sono state un punto sul quale porre l'accento durante i lavori. Entriamo quindi nel vivo del progetto per vedere insieme di che si tratta.