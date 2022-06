7 idee per dare più personalità al tuo bagno

Le piastrelle non rivestono solo pavimenti e pareti per un puro motivo pratico, ma si pongono nell'ambiente come protagonisti, spesso caratterizzanti. Se volete aumentare la personalità del vostro bagno non dimenticate di optare per finiture che possano essere da sole, un punto di forza. I pattern geometrici ad esempio, sono un'ottima scelta, specialmente se bicolore, per dare vita a una dinamica pavimentazione. Niente paura se non avete in programma una ristrutturazione completa: grazie agli spessori ultra sottili delle nuovissime lastre, con un sistema di posa oculato, si potrà coprire il vecchio pavimento, con uno nuovo e più fresco.