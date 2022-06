Una piccola casa che fa della comodità il suo punto forte

Nella nostra epoca si assiste ad un aumento di materiali per l’edilizia e per questo motivo i lavori di ristrutturazione possono essere realizzati secondo le possibilità della nostra tasca. È possibile attuare un cambiamento in grado di lasciarci con un sorriso sul suo volto senza spendere un patrimonio. Ecco perché oggi ci imbattiamo in un rimodernamento semplice ma potente, con piccoli elementi e alcune modifiche apportate ad opera dello studio DG construction.