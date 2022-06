3 casette prefabbricate di legno che amerete!

Il design di questa cabina, a prima vista, appare di gusto tradizionale: il tetto a due spioventi, il camino, i pannelli in legno, un’ambientazione rurale pongono l’accento su un’idea di rifugio inteso come protezione.

La cosa molto interessante in questo progetto è che i designer sono stati in grado di coniugare tradizione ed estrema modernità in una dialettica che passa dal dentro al fuori secondo in modo fluido e pratico.