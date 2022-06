I rivestimenti per i pavimenti: il legno teak

I vantaggi di un pavimento di un parquet in legno teak sono molti e sono legati alle caratteristiche fisiche del materiale descritte precedentemente. Sono molto resistenti e duraturi nel tempo, un sicuro investimento per la propria abitazione. Vanno però considerati alcuni aspetti non propriamente favorevoli per questa scelta.

Il costo del parquet in legno teak rimane notevole e questo spesso ne limita l'utilizzo. Il parquet teak è comunque realizzato in legno, quindi, nonostante finiture protettive e altri trattamenti, i rischi di piccoli graffi e ammaccature per urti rimangono. L'ossidazione e l'esposizione alla luce solare possono influenzare il colore del legno teak che, con il passare del tempo, cambierà leggermente cromia rispetto alla scelta al momento dell'acquisto.