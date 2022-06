Una Casa Total White ad Arezzo

L'elemento attorno al quale ruota tutta la casa è la splendida scala, con rivestimento in marmo e parapetto in cristallo, ed è facile capire perché: l'eleganza dell'andamento circolare, unito ai materiali raffinati e ai dettagli esecutivi di alto livello – basti guardare l'attacco degli elementi in vetro – dà vita a qualcosa di davvero unico. Questo elemento dunque, non è soltanto un semplice spazio di collegamento, ma un elemento che qualifica lo spazio, dando qualità all'intera stanza. Infine le luci completano il tutto, scandendo la geometria di questa splendida scala.