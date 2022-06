Buon compleanno signor Gropius!

Walter Adolph Gropius nasce a Berlino il 18 maggio 1883 da una ricca famiglia di architetti, una volta cresciuto decide di seguire le orme dei suoi iscrivendosi nel 1903 alla facoltà di Architettura a Monaco, finirà in seguito gli studi a Berlino nel 1907. Sfortunato nella vita privata, ottiene la sua rivincita grazie alla professione di architetto: nel 1914 progetta, insieme a Hannes Meyer, il Padiglione del Werkbund per l'esposizione di Colonia. Il più grande riconoscimento, però gli si deve per la fondazione della Bauhaus, che divenne l'istituzione formale più influente del XX secolo per l'architettura, il design e la pedagogia dell'arte.