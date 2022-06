12 Idee per Creare uno Spazio Lavanderia Bello e Funzionale

Una casa che possa considerarsi completa deve rispondere a una molteplicità di esigenze. Il design e l'arredamento sono fattori importantissimi, ma la funzionalità non può passare in secondo piano. In fondo la casa è lo spazio in cui si svolge una parte molto importante della routine della vita quotidiana, e di conseguenza è necessario pensare a soddisfare tutte le esigenze. Uno spazio come quello da dedicare alla lavanderia non risponde ad esigenze strettamente estetiche, ma è certamente spazio di estrema praticità. In questo Libro delle Idee vedremo come sia possibile ricavare all'interno della casa e in particolare della cucina, un'area dedicata a un'attività quotidiana di primaria importanza, area che possa essere funzionale e confortevole allo stesso tempo. Vediamole insieme.