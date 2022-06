6 Cose a Cui Non Avete Ancora Pensato per la Zona Giorno

Come ricavare ripostiglio e zona notte da un piccolo open space? Sfruttiamo l'altezza e facciamo realizzare da un esperto falegname una struttura cubica in legno che contenga lo spazio per una piccola dispensa, piuttosto che un pratico ripostiglio e al tempo stesso funga da soppalco per la camera da letto, come possiamo ammirare in questo esempio proposto da STUDIO ASSOCIATO 3813.