Progettare casa: 6 stili diversi per un design impeccabile

Provenienti da un'area geografica in cui le ore di luce, specialmente durante l'inverno, sono ridotte e il freddo è un fattore sempre presente, le case in stile scandinavo sono costruite per enfatizzare sia la luminosità che il calore. E allora nella paletta dei colori il bianco è il colore dominante, tanto per le superfici esterne quanto, e in maniera ancora più accentuata, per quelle interne. Il materiale principale, per le sue caratteristiche termiche, non può che essere il legno, in tutte le essenze più diffuse nei paesi del Nord Europa, come la quercia, il noce, il larice, il frassino e la betulla, legno classico tra i classici dello stile scandinavo. Le linee sono rigorose, ispirate a una raffinata sobrietà. La semplicità non è un dato naturale, ma il risultato di un articolato e complesso lavoro progettuale improntato al levare e alla ricerca di una funzionalità elegante quanto rigorosa.