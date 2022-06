Progetto superficie: il parquet industriale

La versatilità, le resistenza e le qualità espressive del parquet industriale lo rendono una soluzione ideale non solo per le pavimentazioni ma anche per il rivestimento di pareti e superfici verticali in generale o anche di complementi d'arredo originali e vivaci. Nell'immagine sopra è proposta l'interpretazione fornita dal duo di architetti Studio Magenis Professionisti Associati riguardante il bancone del bar e la parete di fondo di un locale sushi: il Mei soulful. Totalmente realizzato in legno asiatico dalle tonalità calde, il parquet industriale entra in dialogo con i fantasiosi motivi a forti tinte cromatiche della pavimentazione in resina.