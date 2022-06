Cucine con isola: 10 proposte imperdibili da tenere a mente

Stai sognando di inserire un' isola nella tua cucina? Se hai lo spazio necessario per metterla può essere un complemento molto pratico e moderno. Per far sì che la tua scelta sia corretta in modo da sfruttarla al meglio, è necessario innanzitutto prendere in considerazione le dimensioni, poiché l’ isola deve lasciare spazio sufficiente per muoversi comodamente intorno; inoltre va considerata la funzione che deve svolgere, in particolare se deve essere una superficie ausiliaria, cioè se deve fare anche da tavolo per la colazione o il pranzo; poi va studiata l’ illuminazione, al fine di evitare zone d’ ombra; infine dobbiamo valutare lo stile e i materiali, per abbinarla correttamente al resto dei mobili della cucina. Pertanto in questo libro delle idee abbiamo raccolto una vasta selezione di modelli per ispirarti nel momento della scelta. Non puoi perderteli!