Parquet in rovere naturale: 10 idee che vi faranno restare a bocca aperta

Sono certamente tante le tipologie di legno adatte per il parquet di case, edifici e ambienti contract, ma il rovere continua a detenere una posizione di tutto rispetto sul podio dei più gettonati. Pregiato e resistente, un parquet in regno rovere naturale, in alternativa ad un rovere sbiancato o spazzolato, con le sue gradazioni e venature calde tendenti al bruno, risulta infatti un materiale perfetto con cui impreziosire casa, e posare trasversalmente in svariate stanze, dalla cucina al salotto, dalla sala da pranzo al bagno e alle camere. Anche gli ambienti outdoor, come verande e terrazze non sono escluse da questa possibilità, proprio grazie alla grande resistenza agli agenti atmosferici e agli urti, ma anche alla sua buona durabilità. Sono tante le interpretazioni e le varianti del parquet rovere naturale, un evergreen intramontabile anche col passare degli anni e il tramutare delle tendenze design: nella carrellata tutta dedicata agli ambienti più belli in cui protagonista è proprio il parquet rovere naturale, lo vedremo in chiave contemporanea o retrò, adattato alle stanze dall’arredamento moderno, ma anche a quelle dai tratti classici e country.