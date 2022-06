7 appartamenti che uniscono stile rustico e moderno

Rustico o industrial? Nell'appartamento di nuova generazione pare esserci posto per entrambi, soprattutto in quanto la contaminazione tra stili diventa punto di forza e valore aggiunto del contesto abitativo. La muratura a vista si inserisce così piacevolmente anche nei meandri di ambienti moderni, in cui bianco, effetti cemento e acciaio ne stabiliscono il carattere. L'accostamento è qui visibile prevalentemente in cucina, in cui i differenti materiali si incontrano e scontrano in un gradevole mix.