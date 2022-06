Moderni o retrò chic: 10 divani in pelle imperdibili!

Nel living dal sapore rustico proprio come questo, i fili conduttori non potranno che essere il legno nel parquet, il rivestimento murale in pietra ricostruita faccia vista che corre lungo tutto il perimetro della casa, e un bel camino acceso per riscaldare i momenti più cupi dell'inverno. Il divano in pelle, specialmente se trattato e ignifugo, è un must irrinunciabile in questo tipo di ambiente, ideale proprio per assecondarne lo stile e i colori.