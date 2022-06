Ecco a voi la casa rustica più bella di sempre

In questo spazio trionfa la tradizione, senza dubbio: basta soffermarsi sul camino, in stile assolutamente classico e sul sofà, che è assolutamente raffinato e di valore. Alcuni oggetti sono stati utilizzati come decorazione, in modo audace, ma di grande effetto. Impossibile non notare le spade appese al muro! Non mancano tuttavia elementi più moderni, come i faretti, abilmente installati sulle travi.