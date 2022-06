9 foto di una cucina piccolissima ed economica

Alcune cucine moderne sono progettate a L riprendendo quella che era una moda un po' di anni fa. Effettivamente questi tipi di disegno riescono ad essere compatti e funzionali avendo a disposizione ai lati lo spazio necessario per gli elettrodomestici.

Spesso, purtroppo, per la cucina non si ha un budget elevato e, come sappiamo, in questo ambiente della casa i prezzi non sono poi così scontati. Per questo motivo oggi vi vogliamo mostrare una cucina realizzata con un budget davvero minimo! Speriamo che questo progetto possa ispirare chi non vuole spendere più di 600€: questo è il massimo risultato che si possa ottenere per questa cifra.