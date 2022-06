​I camini ad angolo, nel cuore della casa!

Proposti da Fuocobio, i camini a bioetanolo da incasso hanno il grande vantaggio di non necessitare di canna fumaria: ragione per cui risultano molto semplici da installare, incassati nel muro, nel cartongesso o anche nel legno. Il modulo del camino angolare è a incasso, in metallo da 3 mm di spessore, verniciato ad alta temperatura e rinforzato strutturalmente, con il bruciatore inserito a livello incasso. Nell'immagine: camino ad angolo a bioetanolo incassato in una struttura di cartongesso, con focolare in ferro coibentato e base in pietra serena. Ogni modulo è fornito di accessori per l’accensione e lo spegnimento della fiamma e da un set per l'aromaterapia.