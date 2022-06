Sedie pieghevoli legno: pratiche, e perfette per ogni ambiente!

Il vetro e il legno, uniti ad una buona dose di bianco, sono i veri fili conduttori del prossimo schema. Nella parte interna che introduce alla veranda, ecco un angolo relax con poltrona capitonné e tavolino in legno far fronte ad un mobile porta oggetti con vetrinetta. All'esterno, separato solo tramite una semplice porta in vetro scorrevole, ecco un ambiente outdoor studiato di tutto punto per essere il più possibile simile all'interior: ecco allora sedie pieghevoli in legno con cuscini bianchi, abbinate al tavolino tondo in legno con piano d'appoggio in vetro, una zona cottura per le cene all'aria aperta e un'amaca in tessuto per l'estate.