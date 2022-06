Rivalutiamo le sedie in plastica!

Oggi, noi di homify vogliamo demolire una convinzione molto diffusa, la convinzione, cioè, che le sedie in plastica siano sedie di serie B. Forse perché costruite con un materiale povero, queste sedie, anche se usate spesso, vengono di solito viste come sedie brutte e poco eleganti e, per questo motivo, non solo non sono molto apprezzate ma di esse spesso si sottovalutano anche in grandi pregi. In realtà, le sedie in plastica non sono assolutamente sedie di serie B, anzi, per via dei loro numerosi pregi, esse dovrebbero essere completamente rivalutate! Prima di tutto, essendo la plastica un materiale facilmente lavorabile, queste sedie possono assumere forme e colori diversissimi e di design, diventando non solo degli oggetti utili ma anche degli elementi d'arredo. Un altro aspetto positivo delle sedie in plastica è la loro leggerezza, che ne permette il facile spostamento in ogni ambiente della casa, dalla cucina alla sala da pranzo con pochissimo sforzo! Infine, forse è vero che esse non sono le sedie più comode del mondo, ma basta qualche cuscino per renderle assolutamente confortevoli!