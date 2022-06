La casa di Alice: una trasformazione da zero a mille con poco

Qui ad homify siamo ormai abituati a progetti di altissimo livello, trasformazioni sbalorditive che talvolta stravolgono completamente interi appartamenti rendendoli del tutto irriconoscibili. Certo, si tratta di interventi significativi, che lasciano il segno, ma chi dice che per essere riuscito un intervento debba necessariamente snaturare l’essenza stessa dell’immobile, o comunque allontanarsene drasticamente? Spesso infatti, ciò di cui un appartamento ha realmente bisogno ha più a che fare con il suo lato emotivo, ed è su quello che bisogna lavorare! Un buon esperto lo sa, ed è per questo che abbiamo scelto di presentarvi la casa di Alice, un progetto ad opera di Francesca Greco, una home stager milanese già nota ai lettori del nostro magazine, la quale, come suo solito, anche stavolta è riuscita ad entrare in sintonia con la parte più intima della casa. Vediamo in cosa è consistito il suo intervento.