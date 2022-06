7 cucine piccole, semplici e economiche ma per nulla noiose

Se al momento non abbiamo voglia e risorse da spendere per arredare la cucina, potremmo prendere in considerazione l'idea di arredarla con una struttura metallica a scaffali, di quelle che possiamo acquistare nei negozi di bricolage, tanto per intenderci: una soluzione davvero economica ma di sicuro effetto per dare vita a una cucina di grande personalità, con tutto quello che ci serve bene in vista e a portata di mano.