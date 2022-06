10 idee per abbinare il tavolo in vetro allungabile

La comodità del poter scegliere la lunghezza del tavolo è una prerogativa gradita da molti, per non dire da tutti, specialmente quando la sala da pranzo e la cucina sono concepite come luogo conviviale di incontro e ritrovo. Per non rinunciare all'estetica e puntare sulla funzionalità, i tavoli in vetro allungabili sono un arredo minimal-chic utile, piacevole e ingegnoso adatto agli ambienti più disparati, non solo dedicati ai pasti, ma anche per lo studio e per l'area relax. Come abbinarlo e inserirlo al meglio all'interno della sala? A fornirci qualche spunto interessante sono proprio i progetti curati da architetti e interior designer internazionali, dalle svariate declinazioni e possibilità, a seconda di ambiente, stili ed esigenze. Temprati e resistenti alle macchie, i tavoli in vetro allungabili e dal sapore moderno sapranno come valorizzare la stanza.

Comincia qui il nostro tour su come e abbinare i tavoli in vetro allungabili, quale forma prediligere e variante di vetro scegliere.