Come delimitare un giardino

In un progetto articolato, potremmo richiedere al nostro architetto del paesaggio qualcosa come questo. Il giardino disegnato da Jardí Pedra si sviluppa su più livelli. I percorsi e i vialetti sono marcati da una serie di strutture diverse: il legno per il parapetto delle staccionata, le pietre per creare le aiuole e vetro per il passamano delle scale, il tutto per ottenere un giardino incredibilmente moderno.