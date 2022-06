110 m² Moderni con Dettagli Classici da Copiare (Emilia-Romagna)

In sala da pranzo c'è spazio per un po' di tradizione: il piano del tavolo è in marmo di Carrara, come nelle case delle nonne, e non si può non notare lo splendido mobile in legno massello con scanalature accostato alla parete. A rendere personale e vissuto questo spazio, alcuni dettagli, come ad esempio l'angolo bar – perfetto per accogliere ospiti nel migliore dei modi – e i bellissimi vasi, evidentemente provenienti da qualche Paese lontano.