5 ottimi motivi per cui vale la pena arredare casa in stile rustico

A differenza di quanto si pensa, lo stile rustico, oltre ad essere profondamente evergreen e non soggetto all'andare e venire delle tendenze d'arredo, è anche particolarmente adatto per i contesti ultra moderni. Non solo adatto agli amanti del genere, il rustic-style torna ad occupare di diritto le primissime postazioni della classifica tra i filoni in voga nell'home decor. I muri a mattoncini a vista e gli arredi in legno, tra gli altri must iconici, faranno felici anche i loft 2.0 e dall'anima new-age.