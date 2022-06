Ristrutturazioni di classe

Particolare la scelta del mobilio in camera da letto: i comodini sono realizzati da tronchi tagliati di cipresso ripuliti e scartavetrati, mentre le mensole sopra al letto sono in legno naturale, anche il pavimento è voluto in paquet per non stonare con i dettagli. L'elemento legno richiama la natura e la capacità che questo materiale ha nel creare un'atmosfera di calore e intimità rendono l'ambiente molto confortevole.