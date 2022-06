6 cucine piccole tra 20 e 9 mq

Tra ville grandiose e ristrutturazioni di appartamenti alla moda, cerchiamo sempre di non farci sfuggire i piccoli progetti in grado di cambiare la funzionalità di spazi dalle metrature non molto ampie. Per questa ragione, oggi, abbiamo creato un Libro delle Idee con 6 piccole cucine che riescono ad avere tutto in poco spazio, senza però per questo rinunciare ad un'estetica ricercata. Ecco per voi i progetti dei nostri esperti che vi invoglieranno a cambiare la vostra piccola cucina!