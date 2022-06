Un appartamento a Milano con la formula magica per l'eleganza

Oggi vi presentiamo un progetto davvero interessante che di certo metterà d’accordo un po’ tutti. Ci troviamo a Milano, in un edificio del 1892 dal passato insolito. Nasce infatti come Ospedale S. Giuseppe delle suore Carmelitane, ma poi negli anni ‘30 viene trasformato in un teatro. Successivamente viene convertito in un cinema e infine in una sala giochi. Attualmente l’immobile è stato suddiviso in appartamenti privati, uno dei quali è il protagonista di oggi ed è di proprietà di un’artista tedesca ma milanese di adozione.