L'incredibile rinascita di una vecchia veranda

La veranda è un’area della casa dalle mille risorse. Questo ambiente, ricavato da un balcone o da un terrazzo, ampliando la superficie della casa stessa può essere considerato come una vera e propria stanza in più, e come tale può essere utilizzata per qualsiasi scopo e in tutti i periodi dell’anno. Nonostante la sua struttura sia effettivamente diversa da quella del volume della rispettiva casa di appartenenza, i suoi interni possono essere arredati coerentemente rispetto allo stile del resto delle stanze. Tendenzialmente si tratta di ambienti circondati da grandi vetrate, in questo modo la luce e il calore ne caratterizzano l’atmosfera.

Come avrete potuto capire dalla premessa, la protagonista di oggi è proprio una veranda. La sua storia però, passa per tre step diversi, tre stadi che l’hanno portata da un comune e caotico prima, ad un elegante e originale dopo… vediamo di cosa si tratta!