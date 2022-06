6 ottimi motivi per cui vale la pena ristrutturare il soggiorno

Se pensiamo che il nostro soggiorno necessiti anche di interventi strutturali – come per esempio la costruzione di una scala per il collegamento con un piano superiore – entro il 31 dicembre 2016 potremmo approfittare delle detrazioni fiscali sull'IRPEF previste per ristrutturazione. Si tratta di un rimborso sulll'IRPEF del 50% delle spese sostenute. Per poterne usufruire dovremo depositare in Comune una dichiarazione di inizio attività con progetto redatto da un architetto, da un ingegnere o un geometra. Inoltre, a questo tipo di benefici è legato anche il cosiddetto bonus arredi per l'acquisto di mobili, fino a un importo massimo di 10.000 euro. Infine, teniamo conto che potremmo avvalerci anche delle detrazioni del 65% per la sostituzione dei vecchi serramenti in favore di modelli che favoriscono il risparmio energetico.